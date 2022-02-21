Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırsal Çoğulhan Mahallesi'nde jandarma ekipleri, sahte alkol bulunduğu bilgisini aldıkları aracı mahalle çıkışında durdurdu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada 5 bidonda 25 litre sahte alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.K. ve D.A. ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Etiketler: Kahramanmaraş Sahte Alkol Sahte İçki
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