Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da da TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
[Fotoğraf: DHA/Arşiv]
Acil kullanım onayı verilen yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC'ın uygulanmasına Erzurum'da da başlandı.
Erzurum Şehir Hastanesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan aşılamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. TURKOVAC'ın hastaneye ulaştığını öğrenip randevuyla hastaneye gelen vatandaşlar sağlık personelince aşılanıyor.
İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehir hastanesinde TURKOVAC'ın uygulanmaya başlandığını hatırlatarak vatandaşların randevu alarak aşılarını yaptırabileceğini belirtti.
Erzurum haftalık aşılama oranına göre yüzde 71,8 ile sarı kategoride yer alıyor.
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