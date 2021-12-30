Ordu Valisi Tuncay Sonel , 2021 yılının COVID-19 salgınının gölgesinde geçirildiğini anımsatarak, "İnsanların gündelik hayatlarını, yaşam biçimlerini, davranışlarını olumsuz etkileyen COVID-19 salgını dünya genelinde çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine, ülkelerin ekonomik yönden kayıplara uğramasına sebep olmuştur. Ülkemizde yaşanan orman yangınları ve doğal afetler hepimizi derinden üzmüş, yüreklerimizi dağlamıştır. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen 2021 yılı ülkemiz açısından büyük yatırımların gerçekleştirildiği, yeni atılımların yapıldığı, savunma sanayimizin daha da geliştiği bir yıl olmuştur" ifadesini kullandı.

“2021’de önemli gelişmeler yaşandı”

2021 yılının, Ordu açısından da önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olduğuna işaret eden Sonel, ulaşımdan sağlığa, eğitimden kültüre, turizmden spora, çevre ve şehirciliğe kadar kentin beklentisi olan çok sayıdaki yatırımların ilk adımlarının atıldığı, bazılarına ivme kazandırıldığı, bazılarının da tamamlanarak hizmete açıldığı bir yıl olduğunu aktardı.

Vali Sonel, şunları kaydetti:

"Yaptığımız her işte olduğu gibi geride kalan bir yılın da muhasebesini yaparken, 2022 yılının en iyi şekilde geçmesi için büyük Ordu ailesi ile birlikte hangi adımları atmamız gerektiğini düşünmeli, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. 2022 yılında ilimizin sahip olduğu bütün değerleri kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle Ordu'nun her yönüyle bir marka kent haline gelmesi en önemli hedefimiz olacaktır. Bu konuda tüm kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile ilimizin bir bütün olarak ortak bir iradeye sahip olması en büyük gücümüzdür. Bu birlik ruhunun yeni yılda da devam edeceğine güvenimiz tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılının hizmet etmekten onur duyduğum değerli Ordu halkına, kamu görevlerini ve güvenlik hizmetlerini yerine getirmekte olan bütün mesai arkadaşlarıma, aziz Türk milletine ve tüm dünya milletlerine sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik getirmesini diler, yeni yılınızı en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."

