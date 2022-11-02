Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da zehirlenen öğrencilerden 19'u taburcu oldu
[Fotograf: AA]
Erzincan'da dün gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan öğrencilerden 19'u taburcu edildi.
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurdunda, dün akşam yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ile kusma şikayeti üzerine ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 20 öğrenciden 19'unun tedavisi tamamlandı.
Sağlığına kavuşan öğrenciler taburcu edildi.
Tedavi altındaki bir öğrencinin de müşahede altında tutulduğu belirtildi.
Etiketler: Erzincan Gıda Zehirlenmesi
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