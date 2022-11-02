Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 10:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manisa'da sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü
[Fotograf: İHA]
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde birinci derecede sit alanı olan bölgede kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yardere Mahallesi Kale mevkiinde birinci derece sit alanında, H.K., H.B., M.B. isimli şahısların kazı yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler sit alanında suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanılan aletlere ve tüfeğe jandarma tarafından el konulurken, olayla ilgili tahkikata başlandı.
Etiketler: Kaçak Kazı Manisa
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