Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yardere Mahallesi Kale mevkiinde birinci derece sit alanında, H.K., H.B., M.B. isimli şahısların kazı yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler sit alanında suçüstü yakalandı.

Kazıda kullanılan aletlere ve tüfeğe jandarma tarafından el konulurken, olayla ilgili tahkikata başlandı.