Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 10:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Artvin'de bulunan yaralı turna tedavi altında
[Fotograf: İHA]
Artvin'in Borçka ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan turna, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Artvin İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince Şerefiye köyünde yapılan kontrollerde yol kenarında yaralı ve bitkin halde turna bulundu.
Jandarma ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kuş tedavisi yapılmak üzere Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Turnanın tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Etiketler: Artvin
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