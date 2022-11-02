Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 4 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçelerde bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 3 kilo 100 gram skunk, 56 uyuşturucu hap, 82 gram eroin, 395 euro, 110 dolar, 100 pound para ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Z, B.U, A.Ö. ve S.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu Narkotik
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