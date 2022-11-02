Bandırma-Bursa kara yolunun 8. kilometresindeki tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi yapan tesis çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık iki saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Depolanmış vaziyette bulunan ve granür yapımına hazırlanan ham maddeler yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tesisin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.