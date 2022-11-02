Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ABD hava üssü Ez-Zafra'da bugün hava ve füze savunma merkezi tatbikatının başladığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın tatbikata katılan hava kuvvetlerinin komutanı Yarbay Muhammed bin Said el-Ahmeri, SPA'ya yaptığı açıklamada, tatbikata tüm hava ve teknik destek ekipleriyle 6 Tornado savaş uçağıyla katıldıklarını söyledi.

Ahmeri, tatbikatın amacının, uluslararası koalisyon güçlerinin hava muharebe operasyonlarını eğitmeyi ve gerçek savaşa benzer bir savaş ortamında ortak eylem kavramının uygulanmasından yararlanmak olduğunu kaydetti.

BAE ve Suudi Arabistan hava kuvvetlerinin yanı sıra ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Yunanistan, Umman, Hindistan ve Avustralya kuvvetlerinin katıldığı tatbikat yaklaşık 25 gün sürecek.