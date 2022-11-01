Devlet Başkanı William Ruto, ülkede devam eden kuralıkla mücadele etmek için bütçe ayırdıklarını duyurdu.

Yaklaşık 4 milyon Kenyalının kuraklıktan etkilendiği bilgisini paylaşan Ruto, kuraklıkla mücadele için 16,4 milyar dolar ayırdıklarını bildirdi.

Kenya hükümeti, kuraklığı gerekçe göstererek genetiği değiştirilmiş (GDO) tarım ürünlerine ilişkin yasağı 5 Ekim'de kaldırmıştı.

Kenya ve çevre ülkelerde görülen kuraklıktan ötürü bölgedeki gıda krizi aylardır sürüyor.