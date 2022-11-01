Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 20:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya kuraklıkla mücadele için 16,4 milyon dolar bütçe ayırdı
[Fotograf: AP]
Kenya'da hükümet kuraklıkla mücadele için 16,4 milyon dolar bütçe belirledi.
Devlet Başkanı William Ruto, ülkede devam eden kuralıkla mücadele etmek için bütçe ayırdıklarını duyurdu.
Yaklaşık 4 milyon Kenyalının kuraklıktan etkilendiği bilgisini paylaşan Ruto, kuraklıkla mücadele için 16,4 milyar dolar ayırdıklarını bildirdi.
Kenya hükümeti, kuraklığı gerekçe göstererek genetiği değiştirilmiş (GDO) tarım ürünlerine ilişkin yasağı 5 Ekim'de kaldırmıştı.
Kenya ve çevre ülkelerde görülen kuraklıktan ötürü bölgedeki gıda krizi aylardır sürüyor.
Etiketler: Kuraklık
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