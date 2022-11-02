Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da 4 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz