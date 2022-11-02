Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de sahte içki operasyonu: 11 gözaltı
[Fotograf: AA]
İzmir'de 800 litre kaçak etil alkol ile 1728 şişe sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimine yönelik yürüttüğü çalışma sonucu Karşıyaka, Konak ve Karabağlar'da 1 depo ve 1 iş yerine baskın düzenledi.
Adreslerde ve 4 araçta yapılan aramada 800 litre kaçak etil alkol, 1728 şişe sahte içki, 1843 taklit etil alkol etiketi, 115 içki aroması ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: İzmir Sahte İçki Kaçakçılık
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