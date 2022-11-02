İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimine yönelik yürüttüğü çalışma sonucu Karşıyaka, Konak ve Karabağlar'da 1 depo ve 1 iş yerine baskın düzenledi.

Adreslerde ve 4 araçta yapılan aramada 800 litre kaçak etil alkol, 1728 şişe sahte içki, 1843 taklit etil alkol etiketi, 115 içki aroması ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.