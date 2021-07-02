İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında İ.E. idaresindeki taksiyi durdurdu.

Ağrı'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçta, yurda yasa dışı yollarla giren 4 Afganistan uyruklunun bulunduğu belirlendi.

Yurda kaçak girişleri organize ettiği öne sürülen sürücü İ.E. gözaltına alındı.

Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.