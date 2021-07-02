Kent genelinde 3. doz aşı randevularını alan 50 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile sağlık çalışanları, hastane ve aile sağlığı merkezine gitti.

Denizli Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları da sırayla aşılarını oldu.

Hastanenin aşı biriminde görevli hemşire Sevilay Kartop, salgınla mücadele etmek için aşı olduğunu belirterek, "Pandemi ile savaşta olmazsa olmazımız aşıdır. Tüm ülkemizi aşı olmaya davet ediyorum. Bizler olduk, sizleri de bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tıbbı sekreter Bilgen İşcan da aşı olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "3. dozumu oldum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Herkese şifa olur inşallah. Herkes aşını olsun ki şu maskelerden kurtulalım artık." dedi.

Hemşire Mine Özçelik ise en kısa zamanda maskelerden kurtulmak istediklerini dile getirdi.

Hemşire Arzu Gündüz de bu güzel işin bir parçası oldukları anlatarak, "Bu süreçte canla başla mücadele ettik. Aşılamada yoruluyoruz ama bu görevi mutlulukla sürdürüyoruz. Mücadelenin sonunda mükafatımızı alacağız." diye konuştu.