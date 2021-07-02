Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 06:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kanadı kırılan şahin tedaviye alındı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.
Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde kanadı kırık şahin bulan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürdüğü şahin, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: Sokak Hayvanları
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