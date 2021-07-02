Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan ile Aşağı Dumanlı köyleri arasında sıcak asfalt öncesi zemin iyileştirme ve yol genişletme çalışmalarına başlandı.

İş makineleriyle bölgede çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde de birçok stabilize köy yolunda da kumlama çalışması yapıyor.