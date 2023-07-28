Açık 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.07.2023 14:51

Erzincan'da yol kesme ve bombalı eyleme katılan teröriste müebbet ve 327 yıl hapis

Erzincan'da terör örgütü PKK'nın 8 yıl önce Kemah ilçesindeki yol kesme eylemi ve sivil vatandaşların şehit edilmesi olayının yanı sıra bombalı eyleme katıldığı öne sürülen terörist Fatma İlçin, 2 kez müebbet ile 327 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzincan'da yol kesme ve bombalı eyleme katılan teröriste müebbet ve 327 yıl hapis

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İlçin bağlı bulunduğu Şırnak T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, İlçin'in üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan İlçin, hakkındaki suçlamaları reddedip, suçsuz olduğunu öne sürerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Fatma İlçin'i, "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" ve yol kesme eyleminde maktul Makbule Vural'e karşı eyleminden "Tasarlayarak kasten öldürmek" suçlarından ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırdı.

Mahkeme ayrıca İlçin'in diğer eylemleri nedeniyle "Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 26 yıl 8 ay, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 15 yıl, "Nitelikli yağma" suçundan 270 yıl, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak kullanmak" suçundan 3 yıl 9 ay ile 100 lira adli para cezası, "Mala zarar vermek" suçundan 7 yıl 6 ay ve "Kamu malına zarar vermek" suçundan 5 yıl olmak üzere 327 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet ayrıca İlçin'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Terörist Fatma İlçin'in Kemah ilçesi Acemoğlu mevkisinde 27 Ağustos 2015’de terörist grup ile yol kesme eylemi gerçekleştirip Makbule Vural’ın şehit edilmesi olayına karıştığı ve 9 Ağustos 2015’de Erzincan-Divriği seferini yapan treni el yapımı bomba ile patlatan terörist grup içinde yer aldığı belirtildi.

ETİKETLER
Erzincan
Sıradaki Haber
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:43
Türkiye'de hepatit görülme sıklığı azaldı
15:38
LPG ithalatı mayısta yıllık bazda arttı
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşure günü ve muharrem ayı paylaşımı
15:24
Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını kontrol altını alındı
15:26
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
14:59
Borsa rekor seviyeyi gördü
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
FOTO FOKUS
Sultangazi'de ormanlık alanda yangın
Sultangazi'de ormanlık alanda yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ