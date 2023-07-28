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Güncel
İHA 28.07.2023 14:15

Türkiye'nin en büyük yılanlarından sarı yılan Tunceli'de görüntülendi

Türkiye'de yaşayan en büyük yılanlardan olan sarı yılan Tunceli'nin Pülümür ilçesinde görüntülendi. Zehirsiz bir tür olan yılanın ağaca tırmanması bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

Türkiye'nin en büyük yılanlarından sarı yılan Tunceli'de görüntülendi

İki buçuk metreye erişen boyu ile Türkiye'de yaşayan en büyük yılanlardan olan sarı yılan, Pülümür ilçesi merkez Komolar Mahallesi'nde cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Zehirsiz olan sarı yılanı telefonla kayda alan Nazım Tanık, "Bahçede çalışırken yılanı fark ettim. Abartısız 2 buçuk metre uzunluğu vardı. Ağaca tırmanırken ben de o anları cep telefonu kameramla kayıt altına aldım. Daha sonra yılanın bulunduğu bölgeden uzaklaştım" dedi.

Tunceli’de son zamanlarda başta engerek olmak üzere çok sayıda yılan türü vatandaşlar tarafından görüntüleniyor. 

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