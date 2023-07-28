Açık 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 28.07.2023 13:46

Karaman 5. Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni'ne hazırlanıyor

Karaman Belediyesi’nce bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni 3 Ağustos’ta başlıyor.

Karaman 5. Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni'ne hazırlanıyor

Karaman Belediyesi tarafından 2019 yılında başlatılan ve her yıl geleneksel olarak kutlanan Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni, 3-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türk Dünyası Parkı’ndaki etkinlikler; ilk gününden itibaren yapılacak çeşitli gösteriler, şenlikler ve konserlerle yine dolu dolu geçecek. Türk dünyasından çeşitli toplulukların davet edildiği şölende ünlü sanatçılar Ahmet Şafak, Kıraç ve Ziynet Sali de verecekleri konserle şölene renk katacak. Ayrıca çocuklar için hazırlanan oyun alanı şölen boyunca miniklerin eğlencesine sunulacak.

ETİKETLER
Karaman
Sıradaki Haber
Tokat'ta ekmek gramajı denetimi yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:14
'Dur' ihtarına uymayıp 2 polisi yaralayan sürücüye 33 bin lira ceza
14:05
Putin: Afrika ülkelerinin 23 milyar dolar borcunu sildik
14:11
YK Enerji'den Akbelen Ormanı açıklaması
13:34
Türkiye ile İtalya, EURO 2032 için ortak adaylık başvurusu yapacak
14:16
Sultangazi'de ormanlık alanda yangın
13:15
Antalya'da çiçek üretici firmasında yangın
Van Emniyeti yeni birimleriyle suçlularla mücadele ediyor
Van Emniyeti yeni birimleriyle suçlularla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Gri kategoride aranan terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi
Gri kategoride aranan terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ