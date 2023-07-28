Karaman 5. Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni'ne hazırlanıyor

Karaman Belediyesi tarafından 2019 yılında başlatılan ve her yıl geleneksel olarak kutlanan Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni, 3-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Türk Dünyası Parkı’ndaki etkinlikler; ilk gününden itibaren yapılacak çeşitli gösteriler, şenlikler ve konserlerle yine dolu dolu geçecek. Türk dünyasından çeşitli toplulukların davet edildiği şölende ünlü sanatçılar Ahmet Şafak, Kıraç ve Ziynet Sali de verecekleri konserle şölene renk katacak. Ayrıca çocuklar için hazırlanan oyun alanı şölen boyunca miniklerin eğlencesine sunulacak.