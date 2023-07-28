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Güncel
İHA 28.07.2023 14:40

Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Yalova’da düzenlenen operasyonda evinde 174 gram uyuşturucu ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği operasyonda Altınova ilçesi Subaşı beldesinde ikamet eden S.A’nın evine operasyon düzenlendi.

Şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 174 gram uyuşturucu ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Başta uyuşturucu madde olmak üzere her türlü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

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