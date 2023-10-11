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Güncel
AA 11.10.2023 16:19

Erzincan'da uyuşturucu madde operasyonunda bir kişi hakkında işlem yapıldı

Erzincan'da uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yaptığı iddia edilen bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Erzincan'da uyuşturucu madde operasyonunda bir kişi hakkında işlem yapıldı

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, gerek kullanmak için satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması gerekse kullanımının kolaylaştırılması veya özendirilmesine yönelik operasyon yaptı.

Ekipler, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin gerçekleştirdikleri operasyonda 75.40 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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