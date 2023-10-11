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Güncel
İHA 11.10.2023 15:56

Ordu’da silahlı saldırı olayında 5 tutuklama

Ordu’nun Ünye ilçesinde 4 gün önce meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ordu’da silahlı saldırı olayında 5 tutuklama

Olay, Kaledere Mahallesi Gogina Sokak üzerinde 6 Ekim tarihinde meydana geldi.

Çocuğuyla birlikte evinden çıkan Necati B. (49), park halinde bulunan otomobiline gittiği sırada, motosiklet ile seyir halindeki ve maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerine mermi isabet eden Necati B. Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlayan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren D.K. (22) ile B.S. (23) isimli şahısları yakaladı. Ekipler ayrıca olayın gerçekleşmesinde yardımcı olan M.Y. (27), A.K. (19), C.Ö. (63) ve M.D. (23) isimli şahısları da yakalayarak gözaltına aldı.

'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K., B.S. M.Y., C.Ö. ve M.D. tutuklanırken, A.K. ise adlı kontrolle serbest bırakıldı.

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