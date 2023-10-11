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Güncel
DHA 11.10.2023 15:37

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Niksar Caddesi'nde meydana geldi.

Kent merkezinden Paşabahçe Mesire Alanı istikametine ilerleyen Beril V. yönetimindeki otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Ali C.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Ali C'nin kullandığı otomobilde bulunan Rahime A., Kader G., Medine A., Emre C. ve Beril A. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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