Artvin'de firari şüpheli ile yurt dışına kaçışına yardım eden 2 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürcistan sınırındaki Muratlı bölgesinden bir kişinin yurt dışına kaçmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, İzmir'den gelerek yasa dışı yollarla Gürcistan'a gitmeye çalışan İ.A'yı (24) gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada İ.A'nın, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten adam öldürme" suçlamasıyla arandığı ortaya çıktı.

İ.A. sorgusunda, İzmir'den beraber geldiği Ö.D. (32) ile Hopa'da irtibat halinde olduklarını, İ.S'nin (30) kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Zanlıyı Muratlı bölgesine bıraktıktan sonra Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçtikleri tespit edilen Ö.D. ve İ.S, Türkiye'ye giriş yaptıkları esnada gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A, Ö.D. ve İ.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.