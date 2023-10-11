İran Dışişleri Bakanı, Kuveytli mevkidaşı ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ile telefonda görüştü.

Görüşmede Abdullahiyan, "İslam devletleri, (İsrail'in) kuşatma ve savaş suçuna tepki göstermelidir." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilk fırsatta toplanması gerektiğini yineleyen Abdullahiyan, Tahran'ın, İİT dışişleri bakanları toplantısına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Gazze'ye ivedilikle su ve yiyecek gönderilmesi, İsrail'in uyguladığı ablukanın sonlandırılması için çaba gösterilmesinin önemini vurgulayan Abdullahiyan, işlediği savaş suçu nedeniyle Tel Aviv yönetiminin Arap Birliği tarafından kınanması gerektiğini ifade etti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah da Filistin halkını her zaman savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Sabah, "Cumartesi günkü olayların ardından Kuveyt Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bundan sonra önemli olan; tüm tarafların gerilimi azaltmaları, sivillerin hayatını korumaları ve savaş çemberinin genişlemesini engellemeye çalışmalarıdır" dedi.

Kuveytli Bakan, ülkesinin Gazze'de barışın sağlanması için her türlü çabayı destekleyeceğini sözlerine ekledi.