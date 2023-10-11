"Uluslararası Ardahan Anadolu Seramikleri Sempozyumu" başladı

Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde Ardahan Üniversitesi (ARÜ) ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği program, "Cumhuriyetin 100'üncü Karma Seramik Sergisi" açılışıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100'üncü yılında düzenlenen etkinliğin kültür ve sanat açısından önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğin, bölgenin kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla düzenlendiğini belirten Biber, "Ardahan Üniversitesinde Türkiye'nin en yoğun bilimsel çalışmalarını yürütüyoruz. Üniversitenin sesini tüm dünyaya duyurmayı amaçlıyoruz. Yapılan çalışmaların şehrin sınırlarını aştığına inanıyoruz. Üniversitemizin asıl amacı bilimsel bilginin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamış nitelikli bireyler yetiştirmektir." dedi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci de sempozyumun seramik ve çini ile ilgili farkındalık yaratacağını dile getirdi.

"Bu aynı zamanda tarihi eserlerimize de sahip çıkma duyarlılığını ortaya koyacaktır" diyen Demirci, şöyle konuştu:

"Bu kararı üniversite ile ortaklaşa aldık. Asıl amacımız hem ilimizin tanıtımını sağlamak hem de kültür ve sanat faaliyetlerini yaygınlaştırmak. Bu bir başlangıç, devamı gelecek. Burada ayrıca serginin yanı sıra uzmanlar, hocalar bu sanatın nasıl yapıldığını da bizzat pratikte göstermiş olacaklar. Sanatta farkındalık çok önemli biz de bu önemi ifade etmek için buradayız. Bizler gelecekle ilgili yatırım yapmanın peşindeyiz. Gelecek nesiller için de güzel bir çalışma olacak."

Müzik dinletisiyle devam eden programa, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyum kapsamında 40 sanatçı akademisyen ve araştırmacının 40 uluslararası bildiri sunacağı belirtildi.