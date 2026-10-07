Açık 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 07.10.2026 09:43

Altın fiyatlarında son durum: Güne düşüşle başladı

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 535 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatlarında son durum: Güne düşüşle başladı

Gram altın dün günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 6 bin 583 liradan tamamlamıştı.

Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 535 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 775 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 900 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,8 azalışla 4 bin 132 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında​​​​​​​ beklendiği ölçüde sıkılaşmayabileceğine yönelik öngörüler ile şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Öte yandan dolardaki değerlenme ve tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde seyretmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Bugün açıklanacak Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarından gelecek mesajların da varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de tüketici enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirtti.

ETİKETLER
Altın Yatırım Araçları Yatırımcı
Sıradaki Haber
ASELSAN ile SSB arasında 195 milyon dolarlık sözleşme
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:54
Brent petrolün varili 101,49 dolardan işlem görüyor
09:50
Çeşme Belediyesi'ne yönelik "rüşvet ve örgütlü suç" operasyonu: 8 gözaltı
09:43
ASELSAN ile SSB arasında 195 milyon dolarlık sözleşme
09:31
İletişim Başkanı Duran'dan şehit polis Türkoğlu için başsağlığı mesajı
09:29
Türkiye podcast endüstrisinin durumu değerlendirildi
09:07
Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
Golden Gate Köprüsü sisle kaplandı
Golden Gate Köprüsü sisle kaplandı
FOTO FOKUS
Üsküdar'da vapur yalıya çarptı
Üsküdar'da vapur yalıya çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ