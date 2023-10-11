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Güncel
DHA 11.10.2023 15:14

Bolu Dağı'nda tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Düzce'de, D-100 karayolunun Bolu Dağı mevkisinde beton bariyerlere çarparak devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Bolu Dağı'nda tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinin Darıyeri Hasanbey Köyü mevkisinde meydana geldi.

İstanbul istikametine giden Hakan B idaresindeki tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ortada bulunan beton bariyerlere çarparak devrildi. Kamyon sürücüsünün yaralandığı kazada araçta bulunan tomruklar yola savruldu.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola savrulan tomruklar ise karayolları ekiplerinin çalışması sonucu toplandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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