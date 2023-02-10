Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da okullarda öğrencilerce üretilen ekmekler depremzedelere gönderiliyor
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından, Erzincan'da meslek lisesi öğrencileri ile öğretmenler tarafından üretilen ekmekler depremzedelere ulaştırılıyor.
Erzincan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenler ve okul personeli gönüllü olarak 24 saat 3 vardiya çalışarak depremzedeler için günlük 10 bin ekmek üretiyor.
Etiketler: Deprem Erzincan Kahramanmaraş
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