Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 00:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de kullanılmayan evler depremzedelere sıcak yuva oluyor
Tunceli'de Çemişgezek Belediyesi, kullanılmayan evlerin depremzedelerin hizmetine açılması için kampanya başlattı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çemişgezek'te de yardım kampanyaları yürütülüyor.
Bu çerçevede ilçede kullanılmayan 100 ev, belediye tarafından sahiplerinden kiralanarak depremzedeler için hazır gele getirildi.
Depremden etkilenen bölgelerden ilçeye gelen vatandaşlar, ekiplerce evlere yerleştirildikten sonra ihtiyaçları karşılanıyor.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Tunceli
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