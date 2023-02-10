"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çemişgezek'te de yardım kampanyaları yürütülüyor.

Bu çerçevede ilçede kullanılmayan 100 ev, belediye tarafından sahiplerinden kiralanarak depremzedeler için hazır gele getirildi.

Depremden etkilenen bölgelerden ilçeye gelen vatandaşlar, ekiplerce evlere yerleştirildikten sonra ihtiyaçları karşılanıyor.