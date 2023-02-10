Deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için de şehirlerden insani yardım malzemeleri gönderiliyor.



Isparta’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki ekmek üretim atölyesinde gönüllü personel, deprem bölgesine gönderilmek üzere ekmek üretiyor. Günlük 25 bin ekmek üretme kapasitesine sahip lisede üretilen 50 bin ekmek Kahramanmaraş’a gönderildi.



Vardiya usulü çalışan gönüllü personelin ürettiği ekmekler, Isparta Valiliği ve AFAD koordinesinde bölgeye ulaştırmaya devam edilecek.