Erzincan’da Kur'an Kursu dualarla açıldı

Düzenlenen açılış programına katılan protokol üyeleri sırasıyla birer konuşma yaparak Erzincan için yapılan hayrı hizmetlerin önemine vurgu yaptılar ve hayırsever iş insanlarına, her türlü hayırlı faaliyetlerde maddi ve manevi desteğini esirgemeyen şehrin insanlarına ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade ederek, `İbrahim Duman Kur'an Kursu'muz, Erzincan'ımıza Hayırlı Olsun` dileklerini ifade ettiler.



Açılış programında Bilal-i Habeşi 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinden bir öğrenci Kur'an-ı Kerim tilavet etti. Pir-i Sami 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencileriyle, Aydınlıkevler Kur'an kursu 4-6 yaş öğrencileri ilahiler seslendirdiler. Hafız Mehmet Aydın 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencimiz `Bayrak` şiirini okudu. Ardından İbrahim Duman adına bir plaket, hat işlemeli bir tablo ve teşekkür belgesi törene katılan ailesine takdim edildi. Çeşitli ikramlarla açılış sona erdi.