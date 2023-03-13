D.P'nin (25) kullandığı cip, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halindeyken yol kenarındaki duvara çarptı.

Vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkartılan sürücü ile araçtaki N.P, A.P. ve F.P, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.