Erzincan'da denetimlerde 35 litre zeytinyağına el konuldu

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bakanlık tarafından 81 ilde eş zamanlı zeytin ve zeytinyağı denetimleri için Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Müdür Vekili Serkan Kütük başkanlığında ekiplerce kent genelinde gerçekleştirilen zeytin ve zeytinyağı üretim ve satış yerleri denetlendi.

Denetimlerde, hijyen koşulları, ürün izlenebilirliği, etiketleme standartları ve mevzuata uyum gibi kriterleri kontrol eden ekipler, zeytin ve zeytin yağı satışı gerçekleştiren bir satış noktasında bakanlıkça ilan edilen taklit ve tağşiş listesinde ismi bulunan bir zeytinyağı firmasına ait 35 litre zeytinyağına el koydu.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Serkan Kütük, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi, Bakanlığımızın öncelikli görevlerinden biridir. Denetimlerimiz bu amaca hizmet etmek için aralıksız devam edecektir." açıklamasında bulundu.