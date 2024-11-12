Manisa'da kadınlar yaptıkları ürünlerden elde ettikleri gelirle öğrencilere burs veriyor

Haftanın iki günü iki katlı dernek binasında bir araya gelen kadınlar, öğrenciler için mutfağa girip çeşitli yiyecekler hazırlıyor. Hazırlanan ürünler çeşitli iş yerlerine satılıyor. Elde edilen gelir, burs olarak kullanılıyor.

Yunusemre Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ayşe Köseoğlu, derneğin öğrencilere destek amacıyla kurulduğunu belirtti.

Dernekte 50 üyenin bulunduğunu aktaran Köseoğlu, hayırseverlerin desteğinin yanı sıra ürettiklerinden elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi 220 üniversite öğrencisine burs verdiklerini kaydetti.

Gönüllülerden Emine Eryılmaz da İstanbul'da öğretmenlik yapan oğlunun da geçmişte bu dernekten burs aldığını ifade ederek, "15 senedir buraya gelerek yardım ediyorum. Çocuklarımız vatana millete hayırlı birer evlat olsunlar diye burada çalışıyoruz. Onlar, okulu bitirip yanımıza geldikleri zaman çok mutlu oluyor, onlarla gurur duyuyoruz." dedi.

Ayşe Çopuroğlu da derneğe 14 yıldır destek verdiğini, sağlığı yerinde olduğu sürece çalışmalara yardım edeceğini söyledi.