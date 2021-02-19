İnegöl’de hafta sonu başlayan kar yağışı, etkisini perşembe günü yitirdi. Gece eksi 10 derece olan hava sıcaklığı gündüz ise 0 altına kadar düştü.

Şubat ayların başında havaların mevsimlerin normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bir çok meyve ağaçı erken çiçek açtı. Bir kaç gündür süren kar yağışı sıcaklığa aldanarak çiçek açan ağaçların üzerine düştü.

Erken çiçek açan erik ağaçları kar altında kaldı. Erken çiçek açan ağaçlar çiftçileri tedirgin etti. Öte yandan yağan karın ağırlığına dayanamayan çok sayıda ağacın dalları kırıldı.