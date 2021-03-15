Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda son 2 günde teröristlere ait 11 sığınak imha edildi
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Tunceli kırsalında son 2 günde düzenlenen operasyonlarda imha edilen ve teröristlerce kullanılan sığınak sayısı 11'e yükseldi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" kapsamında kent merkezi kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda arazi taraması yapan güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığı 6 sığınağı tespit etti.
Sığınaklar, içindeki yaşam malzemeleriyle kullanılamaz hale getirildi.
Bölgede, terörist unsuları etkisiz hale getirmek amacıyla havadan ve karadan operasyonlar sürüyor.
Kentte dün aynı operasyon kapsamında Hozat ilçesi kırsalında tespit edilen 5 sığınak imha edilmişti.
[eren operasyonu]
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