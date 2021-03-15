Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 il için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın sabahtan itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde rüzgar, yarın sabahtan itibaren güney ve güneybatıdan kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat) ve yer yer kısa süreli tam fırtına (100 kilometre/saat) şeklinde esecek.
Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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