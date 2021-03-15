Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da bir köy Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV)]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Haydarlı köyünde Covid-19 vakalarındaki artış üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 10 gün karantina kararı aldı.
Jandarma ekipleri, karar doğrultusunda önlem alırken, köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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