Kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdukları şüphelilerin otomobilinde narkotik dedektör köpeğinin yardımıyla arama yaptı.

Otomobilde 518 uyuşturucu hap, şüphelilerin üzerlerinde 6 poşet halinde toplam 102 gram metamfetamin ile 5 gram esrar ele geçiren ekipler, ilk etapta 6 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılarla bağlantılı 28 şüpheliyi daha yakalayan ekipler, şahısların evlerinde 657 gram metamfetamin, 156 gram eroin, 616 uyuşturucu hap, 2 kilo 600 gram esrar, 33 tek kullanımlık sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.