Açık 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.10.2023 02:12

Erbaa Devlet Hastanesi'nde "pembe kod" tatbikatı düzenlendi

Erbaa Devlet Hastanesi'nde "pembe kod" tatbikatı gerçekleştirildi.

Erbaa Devlet Hastanesi'nde "pembe kod" tatbikatı düzenlendi

Erbaa Devlet Hastanesi Kadın Doğum servisinde gerçekleştirilen "pembe kod" tatbikatında senaryo gereği bir kişi, serviste bulunan bebeği kimsesin bulunmadığı bir anda kaçırdı.

Çocuklarını göremeyen ailenin durumu güvenlik görevlilerine haber vermesinin ardından hastane genelinde pembe kod uygulaması başlatıldı.

Hastane bahçesinde görülen zanlı, araca bindiği anda güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kaçamadan yakalandı.

Sağlık ekipleri, kaçırılan bebeği servise getirip sağlık durumunu kontrol etti. Bebek, daha sonra ailesine teslim edildi.

ETİKETLER
Tokat Tatbikat Haberleri
Sıradaki Haber
Ağrı’da 1 milyon 110 bin lira değerinde botoks ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:05
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor
01:59
DSÖ İsrail'in Kudüs Hastanesinin tahliyesini istemesine tepkili
01:31
ABD-AB Zirvesinden İsrail'e destek açıklaması
00:48
Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 350 kişi hastanelere başvurdu
00:41
Polis aracına çarpıp kaçan hafriyat kamyonunun sürücüsü tutuklandı
00:37
Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin uzman yardımcısı alacak
Ankara'da, Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Ankara'da, Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
FOTO FOKUS
‘İnsanlığın’ ve mazlumların mezarlığı: Gazze…
‘İnsanlığın’ ve mazlumların mezarlığı: Gazze…
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ