Çok Bulutlu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.04.2023 22:25

Enkazdan kurtarılan depremzede yeniden yürümeye başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye'de enkaz altında kalan ve omuriliği zedelenen 14 yaşındaki Mustafa Elmas, İzmir'deki fizik tedavinin ardından ilk adımlarını attı.

Enkazdan kurtarılan depremzede yeniden yürümeye başladı
[Fotograf: AA]

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerde Osmaniye'de enkaz altına kalarak yaralanan, anne ve babasını kaybeden 14 yaşındaki Mustafa Elmas, getirildiği İzmir'de yoğun bir tedavi süreci geçirdi.

Elmas, Eşrefpaşa Hastanesi'nde fizik tedavi sayesinde ilk adımlarını atmayı başardı.

Açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Belkıs Çolak, Elmas ile 3 gün önce tanıştıklarını belirtti.

Elmas'ın cerrahi operasyonunun Osmaniye Devlet Hastanesi'nde geçirdiğini aktaran Çolak, "Omurga yaralanması vardı. Hastanemize geldiğinde ise yürüyemez durumdaydı. Yavaş yavaş çalışmaya başladık. Üç gün gibi kısa bir sürede iyi bir yol kat ettik. Egzersiz ve güçlendirme çalışmalarıyla destek oluyoruz. Uzun bir yolumuz var. Birlikte sabırla Mustafa'yı sağlıkla yürüyebilir hale getireceğiz." ifadesini kullandı.

Amca Bekir Elmas ise 37 yıldır İzmir'de yaşadıklarını dile getirerek "Hastanede yatılı kalıyoruz, buradan çok memnunuz. Adım atar hale geldi bu hastanede. Amcası olarak bundan sonra onun yanında olacağım. Mustafa da artık İzmir'de benimle birlikte yaşayacak. Tek temennim Mustafa'nın sağlığına tekrar kavuşması ve ona iyi bir gelecek hazırlayabilmek." diye konuştu.

ETİKETLER
Kahramanmaraş Deprem
Sıradaki Haber
Bayburt'ta ramazanda "Onbeşi" geleneği yaşatılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
00:50
İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı
00:49
Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
01:26
İsrail Gazze’ye saldırmaya başladı
00:29
BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi
Meteoroloji 19 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji 19 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Toronto'nun simgesi CN Kulesi'ne yıldırım düştü
Toronto'nun simgesi CN Kulesi'ne yıldırım düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ