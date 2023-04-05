Pakistan'daki çatışmada 1 asker öldü, 8 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Güney Veziristan'a bağlı Şinvarsak bölgesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 8 militanın etkisiz hale getirildiği, 1 askerin yaşamını yitirdiği ve 4 askerin yaralandığı aktarıldı.

Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, militanların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Terör saldırılarında artış

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis olmak üzere 102 kişi hayatını kaybetmişti.

Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında da 10 polis yaşamını yitirmiş