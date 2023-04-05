Çok Bulutlu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.04.2023 18:21

Kastamonu'da berberler depremzedeler için seferber oldu

Kastamonu'da berberler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından kentte misafir edilen depremzedelerin kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayıp moral veriyor.

Kastamonu'da berberler depremzedeler için seferber oldu

“Asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerden etkilenen ve Kastamonu'da Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilen depremzedelerdeki olumsuz psikolojik ve sosyolojik etkileri gidermek için kurum, kuruluş ve vatandaşların desteği sürüyor.

Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri de KYK yurtlarını ziyaret ederek, depremzedelerin tıraş, saç kesimi gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayarak moral sağlıyor.

Oda Başkanı Cahit Kıcıroğlu, zanaatlarıyla depremzedelerin yanında olduklarını söyledi.

Yaraların, sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Kıcıroğlu, "Depremzedelerimiz burada oldukça bu hizmetimiz her ay sürecek. Ayrıca daha önce deprem bölgesine 9 gönüllü berber ve kuaför yollamıştık. Oradaki depremzedelere bu hizmetin psikolojik olarak da çok iyi geldiğini fark ettik. Ramazan Bayramı'nın ardından bir otobüs oda üyesiyle deprem bölgesine giderek depremzedelerin kişisel bakımlarını karşılayacağız" diye konuştu.

ETİKETLER
Kastamonu
Sıradaki Haber
Samsun'da yağışlar barajları doldurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
00:50
İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı
00:49
Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
01:39
İsrail Gazze’yi vuruyor
00:29
BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ