Kastamonu'da berberler depremzedeler için seferber oldu

“Asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerden etkilenen ve Kastamonu'da Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilen depremzedelerdeki olumsuz psikolojik ve sosyolojik etkileri gidermek için kurum, kuruluş ve vatandaşların desteği sürüyor.

Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri de KYK yurtlarını ziyaret ederek, depremzedelerin tıraş, saç kesimi gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayarak moral sağlıyor.

Oda Başkanı Cahit Kıcıroğlu, zanaatlarıyla depremzedelerin yanında olduklarını söyledi.

Yaraların, sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Kıcıroğlu, "Depremzedelerimiz burada oldukça bu hizmetimiz her ay sürecek. Ayrıca daha önce deprem bölgesine 9 gönüllü berber ve kuaför yollamıştık. Oradaki depremzedelere bu hizmetin psikolojik olarak da çok iyi geldiğini fark ettik. Ramazan Bayramı'nın ardından bir otobüs oda üyesiyle deprem bölgesine giderek depremzedelerin kişisel bakımlarını karşılayacağız" diye konuştu.