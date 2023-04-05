Yurt dışından talep alan Anzer balında öncelik hastalara

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylasında üretilen Anzer Balı’nın bu yıl coğrafi işaret ile satışları hız kesmeden devam ediyor.



Dünyanın birçok ülkesinden talep gören bal, 250 gram, 500 gram ve 1 kilogramlık kavanozlar halinde, kilogram fiyatı 2 bin liradan alıcı buluyor. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi bölümüne gönderilen balların Anzer Yaylası floryasına uygunluğuna bakıldıktan sonra heyet önünde dolumu gerçekleştirilerek kavanozlara coğrafi işaret mührü vuruluyor.



Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, İngiltere, Katar gibi birçok ülkeden talep gören Anzer Balı’nın satışında öncelik ise Türkiye’deki hasta vatandaşlara veriliyor.



“Piyasada Anzer balı adı altında coğrafi işaretsiz, logosuz ve mühürsüz sahte ürünler satılmaktadır”



Sahte Anzer balına karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Anzer Ballı Köyü Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, “Anzer Ballarımızın sağım işlemleri Ağustos ayında yapıldıktan sonra Ekim ve Kasım aylarında Anzer Ballarını Hacettepe Üniversitesinde tahlil ve analizlerini yaptıktan sonra Rize Arıcılar Birliği üzerinden coğrafi işaretiyle beraber dolumlarını yaparak piyasaya sürmeye başlamıştık. Şu an en son gelen coğrafi işaretli ballarımızın da dolumunu yapmış durumdayız. Satışımız 2 bin TL olarak devam ediyor. Yeni dönemde Anzer balının fiyatında güncelleme yapılacaktır. Burada biz tüketicilerimize Anzer balıyla ilgili olarak söylemek istediklerimiz var. Piyasada Anzer balı adı altında coğrafi işaretsiz, logosuz ve mühürsüz sahte ürünler satılmaktadır. Biz özellikle tüketicilerimize Anzer balı alırken kooperatifimiz aracılığıyla alsınlar. Aynı zamanda Anzer balı alınırken dikkat edilmesi gerekenler, balın üzerinde coğrafi işaret logosu olması gerekir. Balımızın üzerinde birde mührümüz var. Coğrafi işaretli ürünlerde Anzer balı ibaresi olmak zorunda. Bide üzerinde kazıma yeri var. Balımızın üzerindeki kare kodu okuttuktan sonra o kazıma alanından çıkan seri numarayla beraber balın daha önce satılıp satılmadığı kontrol edilebilir. Tüketicilerimiz bunlara özellikle dikkat etsinler. Biz kooperatif olarak tüketicilerimizin gerçek Anzer balı tüketmesini ve korunmasında sorumluyuz” şeklinde konuştu.



“Rekolte iyiydi güzel bir sezondu”



Anzer balında bu yıl rekoltenin iyi geçtiğini belirten Deniz, “Bu sene rekolte genel itibariyle iyiydi. Köyümüzde takriben 6 tona yakın bal üretilmiştir. Bu balın belli bir kısmı satılmıştır. Belli bir kısmı ise satışı devam ediyordur. Rekolte iyiydi güzel bir sezondu. Anzer balına satışlarımız yoğun olarak devam ediyor. Son yıllarda Arap ülkelerinden gelenler Anzer balı almak isteyen müşterilerimiz de olmaktadır. Bunun yanı sıra ülkemize Japonya’dan, İngiltere’den ve Amerika’dan Anzer balı istiyorlar. Ne yazık ki balımızın stoku fazla değil. Biz de toptan bir bal vermiyoruz. Öncelik olarak hastaya ve gerçek tüketiciye bal vermeye çalışıyoruz. Balımızın 1 kilogram fiyatı 2 bin TL, 500 gram balın fiyatı bin TL ve 250 gramlık bal ise 500 TL olarak satışımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.