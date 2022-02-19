Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emirdağ'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahallede M.K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
Etiketler: Afyonkarahisar Yangın
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