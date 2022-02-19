Bolu'da Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen Agro-Ekolojik Yönetim Sistemi" projesiyle kentte ekosistem odaklı gıda üretimini teşvik ederek agro-ekolojik yönetim sisteminin geliştirilmesi kapsamında çalıştay düzenlendi.

Çalıştaya, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye temsilcileri, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğa Kaynaklarını Koruma Daire Başkanı Dr. Ali Kılıç Özbek, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, GEF proje koordinatörü Hakkı Emrah Erdoğan ile Bolu ile ilgili kurum ve paydaş temsilcileri katıldı.

Çalıştay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 11 Ocak'ta açıklanan İklim Değişikliği ve Tarım Sonuç Bildirgesi'nde yer alan "Ekosistem Odaklı Gıda Üretim Modeli Oluşturulması" maddesine yönelik olarak GEF tarafından desteklenen ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün ilk projesi olması bakımından ayrıcalıklı bir öneme sahip.

Orta Asya ülkeleriyle iş birliğine altyapı sağlayacak

Bu proje kapsamında kentte yaklaşık 50 bin dekarlık alanda, ekosistem-odaklı tarımsal üretim modeli inşa edilecek.

Bu sayede yakın çevrede örnek bir üretim modeli inşa edilerek, Orta Asya ülkeleri ile tarımsal iş birliği artacak.

Aynı zamanda küçük ölçekli tarımsal işletmeleri güçlenecek, su kaynakları ve toprak kirliliği önlenecek, gübre dağıtım makinesi ve gübre çukuru yapımı gibi hibeler sağlanacak.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, "Proje ilimizde agro-ekolojik üretim modeliyle çevreye duyarlı üretimin yanı sıra ilimizin marka değerine de önemli katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.