Samsun'un Canik ilçesinde yapımına 2020 yılında başlanan 1 milyar 69 milyon TL’lik 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın yap-işlet-devret modeli kullanmadan devletin öz kaynaklarıyla yapımına başlanan hastane inşaatının yüzde 20'si tamamlandı.

Birçok sağlık merkezini bünyesinde bulunduracak

Hastanede genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathaneyi de bünyesinde bulunduracak.

234 bin 371 metrekare arsa alanı ve 68 bin 990 m2 oturum alanı olan hastanenin 2023 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.