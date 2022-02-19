Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 16:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eskişehir'in yüksek kesimleri soğuk hava etkisi altında
[Fotoğraf: İHA]
Eskişehir’de sıcaklıklar eksi derecelere düştü, kentin yüksek kısımları buz tuttu.
Eskişehir’de dün akşam saatlerinde yağan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.
Gece eksi seviyelerde seyreden sıcaklıklara bağlı olarak buzlanmalar oluştu.
Sabah saatlerinde kent merkezinde ılık bir hava hüküm sürdü.
Özellikle yüksek kesimlerdeki mahallelerde yaşayan vatandaşlar sokağa çıktığında yürümekte zaman zaman güçlük çekti.
Etiketler: Eskişehir Buzlanma Hava Sıcaklıkları
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