Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da 5 yabancı uyruklu yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Trabzon'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri otogarda yabancı uyrukluların olduğu bilgisini üzerine harekete geçti.
Ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.
Haklarında resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapılan yabancı uyruklular, yurt dışı edilmeleri amacıyla ilgili kuruma gönderildi.
Etiketler: Trabzon Düzensiz Göçmenler
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